Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за густого тумана

Водителей призвали передвигаться по дорогам города аккуратнее и медленнее.

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В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном тумане с вечера четверга до утра пятницы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Министерство, ссылаясь на прогноз Росгидромета, уточнило, что ожидается ухудшение видимости до 200-700 метров.

Столичным автомобилистам посоветовали ездить аккуратнее и медленнее, держать более длинные дистанции с другими водителями.

«Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений... будьте внимательны и осторожны!» - сказал он.

Этим утром также наблюдался густой туман, в связи с чем Останкинская башня почти полностью скрылась за дымкой. Кадры публиковала «Звезда».