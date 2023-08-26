Украинские боевики обстреляли Кирилловку в Брянской области

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате обстрела повреждены четыре дома.

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Вооруженные формирования украинских националистов обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Сегодня стало известно, что украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ранения получили четыре человека - трое мужчин и одна женщина.