В Москве установили личность водителя самоката, сбившего 5-летнего мальчика

Напомним, сегодня днем сообщили о ДТП в районе Москвы Южное Бутово. Москвич сбил мальчика пяти лет на самокате и скрылся с места преступления. Мальчика госпитализировали.

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