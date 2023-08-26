В Москве установили личность водителя самоката, сбившего 5-летнего мальчика
Им оказался 17-летний житель района Южное Бутово.
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Прокуратура Москвы установила личность парня, сбившего на самокате пятилетнего мальчика в Южном Бутово, им оказался 17-летний житель этого района Москвы.
«Установлена личность управлявшего электросамокатом - это 17-летний житель района Южное Бутово», - написали в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Напомним, сегодня днем сообщили о ДТП в районе Москвы Южное Бутово. Москвич сбил мальчика пяти лет на самокате и скрылся с места преступления. Мальчика госпитализировали.