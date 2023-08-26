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Шольц заявил, что решения по поставкам оружия Киеву будут тщательно взвешиваться

Максим Крюков
19:02 26.08.2023
Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что не допустит необдуманных решений по поставкам вооружения Украине.
Шольц заявил, что решения по поставкам оружия Киеву будут тщательно взвешиваться
© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Все решения Берлина по поставкам вооружения киевскому режиму будут тщательно взвешиваться, необдуманных шагов допущено не будет. Такое обещание дал федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе интервью немецкой газете Passauer Neue Presse.

«Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, являются ли ошибкой поставки Киеву оружия, дальность которого позволяет добить до Москвы, политик заявил, что «никому такие решения не даются легко, все союзники помогают Украине по мере возможности». Кроме того, в интервью изданию немецкий политик заявил о планах тратить 2% от ВВП на оборону в 2024 году. Он уточнил, что оборонный бюджет страны, вероятно, придется увеличить более чем на 25 миллиардов евро.

На этой неделе стало известно, что Германия первый раз отправила Украине ракеты для ЗРК Patriot. В пакет военной помощи также вошли системы обнаружения БПЛА, 40 разведывательных беспилотных летательных аппаратов, грузовики Zetros, а также 22 миллиона патронов.

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