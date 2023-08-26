В Житомирской области столкнулись два самолета L-39

Среди погибших пилотов был известный украинский летчик 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков с позывным «Джус», который являлся кандидатом на обучение управлению F-16.

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В Житомирской области Украины произошло столкновение двух учебно-боевых самолетов L-39 чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody. Об этом сообщили в Национальном бюро расследований страны, уточнив, что в результате ЧП, которое случилось 25 августа, погибли три пилота.

По предварительной информации, дело об авиакатастрофе было квалифицировано по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного кодекса Украины). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Кроме того, стало известно, что среди погибших был известный украинский летчик 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков, также известный по позывному «Джус». О трагедии сообщили его друг Павел Поцелуев и волонтер Мелания Подоляк. По данным украинских СМИ, он являлся кандидатом на обучение управлению F-16 и неоднократно заявлял, что будет сбивать российские самолеты.

Ранее американская газета The New York Times написала, что Пентагон планирует начать в сентябре обучение украинских летчиков полетам на истребителях F-16. По данным издания, пройдет еще как минимум несколько месяцев, прежде чем самолеты будут отправлены на Украину для использования в боевых действиях.