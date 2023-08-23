Минфин и ЦБ РФ смягчили условия выплаты дивидендов иностранцам

Теперь выплата дивидендов акционерам из «недружественных» стран может осуществляться без ограничений.

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Минфин и ЦБ России решили смягчить ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Об этом стало известно из сообщения на сайте министерства по итогам заседания профильной правительственной комиссии.

«Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию», - говорится в сообщении ведомства.

Засчитываться будут вложения в российскую экономику после 1 апреля 2023. В ведомстве также напомнили, что ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли.

Напомним, вчера министр финансов России Антон Силуанов рассказал о планах Кабмина и ЦБ РФ разблокировать часть иностранных замороженных активов в обмен на российские. Для начала разблокированию подлежат счета на сумму порядка 100 млрд рублей.