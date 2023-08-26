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Врач Гальперин оценил возможное применение азота при смертной казни в США

Максим Крюков
17:50 26.08.2023
По мнению врача анестезиолога-реаниматолога Марка Гальперина, данный вид смертной казни «должен быть относительно гуманным».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Florida Department of Corrections, Doug Smith, Wikimedia
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Врач анестезиолог-реаниматолог, руководитель Клиники управления боли в медцентре Елены Малышевой Марк Гальперин прокомментировал намерение властей американского штата Алабама казнить приговоренного к смертной казни с помощью азотной гипоксии (когда заключенному дают подышать только азотом, лишая его кислорода).

Эксперт считает, что такой способ должен быть относительно гуманным, поскольку азот сам по себе является высоким анестетиком и может вызвать наркоз.

«Знаете, есть веселящий газ, когда стоматологи дают подышать - люди дышат закисью азота. Это смесь азота с кислородом, а если мы человеку дадим чистый азот, то он перестанет дышать», - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог «Звезде».

По его словам, сделать вдох человека заставляет дыхательный центр в мозгу - такой сигнал он дает дыхательной мускулатуре при высокой концентрации углекислого газа в крови.

«Почему новорожденный ребенок, который был присоединен к матери пуповиной и получает оксигенированную кровь через пуповину, делает вдох? Он делает вдох, потому что мы пережимаем пуповину, и у него в крови резко повышается содержание углекислого газа», - сказал Гальперин.

Если же человеку дать чистый азот, то он вытеснит углекислый газ из крови, таким образом дыхательный центр не сможет вызвать желания вдохнуть.

По данным Associated Press, первым казненным с помощью такого способа умерщвления может быть Кеннет Юджин Смит, который в прошлом году отказался от укола смертельной инъекции, заявив, что это нарушает его права. В настоящее время Верховный суд определяется с новой датой его казни.

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