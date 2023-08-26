Водителям с 1 сентября может грозить арест за некоторые неисправности авто

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе со «Звездой» рассказал, за что автомобилистов будут арестовывать на 15 суток с 1 сентября.

Напомним, с первого дня осени инспекторы начнут выписать водителям штрафы за неисправную антиблокировочную систему, глухую тонировку, шины не по сезону, езду на изношенных покрышках и др.

Если водитель впервые нарушил правило эксплуатации автомобиля, ему придется заплатить штраф 500 рублей. Однако в некоторых случаях ему будет грозить запрет пользования авто и даже арест на 15 суток.

По словам Моржаретто, довольно большое количество аварий происходит из-за несезонной резины или из-за неисправностей тормозной системы. Таким образом, эти нововведения - это совершенно правильно, и это назрело, считает он.

«Если сотрудник полиции вынес предписание о том, что нельзя использовать авто с такой-то неисправностью, внес это предписание в базу и другой сотрудник через какое-то время останавливает эту машину и видит, что ничего не сделано, тогда используется статья административного кодекса о невыполнении законного требования сотрудника полиции», - сказал он.

В таком случае суд может прийти к такой мере как административный арест до 15 суток, рассказал автоэксперт. По его словам, в некоторых регионах это воздействие на «непонятливых» водителей является достаточно действенной мерой.

Ранее эксперт Максим Кадаков в беседе со «Звездой» дал несколько советов, как спасти авто от «смерти мотора» в глубоких лужах.