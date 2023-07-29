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Эксперт Кадаков рассказал, как спасти авто от «смерти мотора» в глубоких лужах

Анна Назайкина
13:40 29.07.2023
Если ехать с правильной скоростью, вода не успевает зайти под капот полностью и добраться до каких-то жизненно важных “органов”.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе со «Звездой» дал несколько советов водителям, которые попали на своем ТС в зону подтоплений или глубоких луж.

По его мнению, лучший способ - это наблюдать за другими автомобилистами, анализировать ситуацию и исходя из этого принимать решение.

«Посмотреть, как человек на похожем автомобиле проезжает. Если они не проваливаются никуда, они проезжают эти 100-200 метров,  и более менее все нормально, попробуйте так же», - сказал он.

Кадаков также объяснил, что в данной ситуации очень важно не ехать слишком быстро или медленно, если речь идет о критической высоте воды. Идеальный вариант - это ехать, создавая некую волну перед собой.

«Это невысокая скорость, что-то около 10-15 километров в час...Вы как бы толкаете воду перед собой, она не успевает еще зайти под капот полностью и добраться до каких-то жизненно важных “органов”», - добавил эксперт.

Если вода попала в воздухозаборник, скорее всего ваш автомобиль получил гидровличский удар.

«Это все...это почти смерть мотору, капитальный ремонт, как правило...Если быстро очень ехать, машина захлебнется, вся эта волна пойдет сверху в моторный отсек», - сказал Кадаков.

В середине июля из-за мощных ливней на Кубани произошел подъем уровень воды в реках, в частности, затопило Туапсинский район. Там потоки грязной воды сносили автомобили, вода швыряла транспортные средства так, словно они ничего не весят. Кадры публиковали очевидцы в соцсетях.

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