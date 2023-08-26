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В Кемерово вспыхнул склад с пиротехническими изделиями

Ян Брацкий
14:00 26.08.2023
В результате инцидента никто не пострадал, пламя удалось локализовать.
© Видео: strnov, VK © Фото: strnov, VK
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Склад с пиротехникой горит в Кемерово. Огонь распространился на площади в 720 квадратных метров. На многочисленных кадрах от очевидцев виден огромный столб серого дыма, поднимающийся в небо и слышны многочисленные разрывы петард.

«Жесть, просто жесть. Фейерверк безостановочный. Просто взорвался в моменте», - слышен голос очевидца за кадром.

Строение полностью объято пламенем, обрушилась кровля. По предварительной информации, никто в результате инцидента не пострадал. Другие подробности неизвестны.

К этому часу пожарные локализовали возгорание. На месте работают более 30 человек и 11 единиц специальной техники. Ранее стало известно о ликвидации открытого горения в здании на строительном рынке в подмосковном Нахабино.

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