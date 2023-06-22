В Сухуме возложили цветы в честь годовщины ввода российских миротворцев в Абхазию

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Миротворческая операция длилась с 1994 по 2008 год и была направлена на поддержание мира в зоне грузино-абхазского конфликта.

Грузинские войска пересекли границы Абхазии 14 августа 1992 года под предлогом защиты железнодорожных составов. Они были обстреляны местными ополченцами. В сентябре 1993 года войска Госсовета Грузии вытеснили с территории Абхазии. В этой войне погибли более 2 000 абхазцев, еще 200 пропали без вести.

Однако конфликт не был разрешен, попытки политического урегулирования результатов не принесли. В 1994 году российские миротворцы пришли в Абхазию после подписания Московского соглашения «О прекращении огня и разъединении сил» от 14 мая. По соглашению поддерживать мир в зоне конфликта должны были Коллективные силы СНГ, но на самом деле главную цель выполняли именно российские миротворцы.