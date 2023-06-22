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В Сухуме возложили цветы в честь годовщины ввода российских миротворцев в Абхазию

Елизавета Егорова
02:32 22.06.2023
Со дня введения российских миротворцев в Абхазию, 21 июня 1994 года, прошло 29 лет. Операция длилась до 2008 года, ее главной целью было мирное урегулирование грузино-абхазского конфликта.
В Сухуме возложили цветы в честь годовщины ввода российских миротворцев в Абхазию
© Фото: rusemb_abh Telegram
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В Сухуме 21 июня возложили цветы к памятнику миротворцам. В этот день исполнилось 29 лет с введения в Абхазию Коллективных сил СНГ.

Память военных почтили вице-президент Бадра Гунба, секретарь совета безопасности Сергей Шамба, представители Минобороны РА, глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа и многие другие.

© rusemb_abh Telegram

Миротворческая операция длилась с 1994 по 2008 год и была направлена на поддержание мира в зоне грузино-абхазского конфликта.

Грузинские войска пересекли границы Абхазии 14 августа 1992 года под предлогом защиты железнодорожных составов. Они были обстреляны местными ополченцами. В сентябре 1993 года войска Госсовета Грузии вытеснили с территории Абхазии. В этой войне погибли более 2 000 абхазцев, еще 200 пропали без вести.

Однако конфликт не был разрешен, попытки политического урегулирования результатов не принесли. В 1994 году российские миротворцы пришли в Абхазию после подписания Московского соглашения «О прекращении огня и разъединении сил» от 14 мая. По соглашению поддерживать мир в зоне конфликта должны были Коллективные силы СНГ, но на самом деле главную цель выполняли именно российские миротворцы.

© rusemb_abh Telegram

Миротворцы стояли по всей линии разъединения грузинской и абхазской стороны и контролировали зону протяженностью 85 километров. В самой Абхазии миротворцы находились в Галском районе, граничащим с Грузией.

Когда Россия признала независимость Абхазии, начался вывод миротворцев из региона. За 14 лет миротворческой миссии в ней участвовали до 70 тысяч человек, в том числе Воздушно-десантные войска, Военно-воздушные силы и Военно-морской флот России, а также медики и гражданские специалисты. В зоне конфликта погибли 117 российских военнослужащих.

Москва уверена в том, что признание Абхазии и Южной Осетии, которые раньше были грузинскими автономиями, независимыми территориями не подлежит пересмотру и отражает современную действительность, однако Грузия с этим мнением не согласна.

В прошлом году миротворческой миссии в Южной Осетии исполнилось 30 лет. Именно в 1992 году были заложены традиции российского миротворчества. Вклад России в разрешении конфликтов в Абхазии, Нагорном Карабахе, Косово и других регионах ценится по всему миру.

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