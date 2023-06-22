В Сухуме возложили цветы в честь годовщины ввода российских миротворцев в Абхазию
Со дня введения российских миротворцев в Абхазию, 21 июня 1994 года, прошло 29 лет. Операция длилась до 2008 года, ее главной целью было мирное урегулирование грузино-абхазского конфликта.
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В Сухуме 21 июня возложили цветы к памятнику миротворцам. В этот день исполнилось 29 лет с введения в Абхазию Коллективных сил СНГ.
Память военных почтили вице-президент Бадра Гунба, секретарь совета безопасности Сергей Шамба, представители Минобороны РА, глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа и многие другие.