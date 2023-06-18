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Военных медиков наградили в зоне СВО ведомственными медалями

Ян Брацкий
19:19 18.06.2023
Церемонию награждения провели непосредственно в зоне боевых действий.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В День медицинского работника командование Центрального военного округа (ЦВО) наградило военных медиков государственными наградами - медалями «За спасение погибавших». Ежедневно в госпиталь поступают десятки пациентов с осколочными ранениями, ожогами, черепно-мозговыми травмами и переломами. На счету медиков тысячи часов за хирургическими столами и сотни спасенных жизней.

«Моя основная задача - обеспечение медикаментами, перевязочными материалами передовой и всех направлений, которые нуждаются. Конечно, доля страха где-то есть, но в первую очередь, это патриотизм. Не думаешь о страхе. В первую очередь, помощь. Очень волнительно и приятно, что ценят мою работу», - сказала начальник отделения медицинского снабжения Виктория.

Вручение военнослужащим государственных наград в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего проводится командованием непосредственно в зоне боевых действий. Накануне праздника награждение проходило в одном из районов недалеко от линии боевого соприкосновения с противником.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к медработникам со словами благодарности за их труд. Отдельно глава государства отметил врачей и медсестер, работающих в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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