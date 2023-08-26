В стране и мире Число раненных при обстреле Уразова кассетными боеприпасами выросло до шести Анна Назайкина Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. © Фото: vvgladkov, Telegram Читайте нас на: Число пострадавших после обстрела ВСУ поселка Уразово Белгородской области выросло до шести, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Напомним, ранее стало известно, что украинские военные утром обстреляли населенный пункт кассетными боеприпасами из «Града». Тогда сообщалось о трех пострадавших. «Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии...его сейчас оперируют. Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза...ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», - написал он. Губернатор добавил, что повреждения также получили 16 домов и четыре автомобиля. Экспертное мнение и аналитика