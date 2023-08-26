Число раненных при обстреле Уразова кассетными боеприпасами выросло до шести
Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.
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Число пострадавших после обстрела ВСУ поселка Уразово Белгородской области выросло до шести, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные утром обстреляли населенный пункт кассетными боеприпасами из «Града». Тогда сообщалось о трех пострадавших.
«Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии...его сейчас оперируют. Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза...ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», - написал он.
Губернатор добавил, что повреждения также получили 16 домов и четыре автомобиля.