Жена экс-главы администрации Ельцина назвала причину его смерти

Она рассказала, что мужчина скончался в реанимации, врачам не удалось его спасти.

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Супруга экс-руководителя администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова в беседе со «Звездой» подтвердила информацию о его смерти, а также назвала ее причину.

«Да, это правда. Вчера умер Сергей Александрович», - сказала Галина Филатова.

Она также раскрыла подробности его кончины, уточнив, что мужчина умер в реанимации. Филатова рассказала, что у ее мужа была болезнь крови.

«В больнице (умер - Прим. ред.), в реанимацию его скорая помощь привезла. В реанимации не смогли его спасти. Это не онкология...Это низкие тромбоциты, в общем, с кровью связано», - добавила она.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-ом году жизни. Занимал должность главы администрации президента с 1993 по 1996 год.