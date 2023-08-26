Жена экс-главы администрации Ельцина назвала причину его смерти
Супруга экс-руководителя администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова в беседе со «Звездой» подтвердила информацию о его смерти, а также назвала ее причину.
«Да, это правда. Вчера умер Сергей Александрович», - сказала Галина Филатова.
Она также раскрыла подробности его кончины, уточнив, что мужчина умер в реанимации. Филатова рассказала, что у ее мужа была болезнь крови.
«В больнице (умер - Прим. ред.), в реанимацию его скорая помощь привезла. В реанимации не смогли его спасти. Это не онкология...Это низкие тромбоциты, в общем, с кровью связано», - добавила она.
Ранее сообщалось, что бывший руководитель администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-ом году жизни. Занимал должность главы администрации президента с 1993 по 1996 год.