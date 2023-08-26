Российский FPV-дрон уничтожил позиции ВСУ в зоне спецоперации

На них видно, как дрон стремительно приближается к цели. Националисты пытаются сбить его огнем из автоматов, но безуспешно. Стремительно пикируя на их позиции беспилотник поразил их опорный пункт.

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