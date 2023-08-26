Российский FPV-дрон уничтожил позиции ВСУ в зоне спецоперации
Националисты пытались сбить приближающийся дрон из автоматов, но безуспешно.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военнослужащие-операторы FPV-дронов точным ударом уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ. Кадры боевого применения беспилотника опубликовало Минобороны России.
На них видно, как дрон стремительно приближается к цели. Националисты пытаются сбить его огнем из автоматов, но безуспешно. Стремительно пикируя на их позиции беспилотник поразил их опорный пункт.
Накануне российские военные при помощи FPV-дрона уничтожили самоходную артиллерийскую установку националистов в зоне спецоперации.