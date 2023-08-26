Переживший остановку сердца сын Леброна Джеймса продолжит играть в баскетбол

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Переживший остановку сердца сын баскетболиста Леброна Джеймса продолжит спортивную карьеру. Об этом сообщает издание ESPN. В июле 18-летний Бронни Джеймс почувствовал себя плохо во время тренировки. Прибывшие на вызов врачи диагностировали у юноши сердечный приступ.

«У него был диагностирован анатомический и функционально значимый порок сердца, который можно и нужно лечить. Мы уверены в полном выздоровлении Бронни и его возвращении в баскетбол в ближайшем будущем», - отмечается в заявлении.

В этом году Брони Джеймс перешел в команду Университета Южной Калифорнии. Отец молодого человека, Леброн Джеймс, является четырехкратным чемпионом НБА.