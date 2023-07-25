Спорт TMZ: у сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце Ян Брацкий Сердце юноши остановилось во время тренировки по баскетболу. © Фото: KC Alfred, ZUMAPRESS.com, Global Look PRess Читайте нас на: У сына знаменитого баскетболиста, звезды NBA Леброна Джеймса, остановилось сердце. Инцидент произошел во время тренировки Бронни Джеймса по баскетболу, пишет TMZ. Юноше успели вовремя оказать медицинскую помощь. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Восемнадцатилетний Бронни, как и его прославленный отец, занимается баскетболом. В этом году он перешел в команду Университета Южной Калифорнии. О причинах остановки сердца молодого человека не сообщается. Экспертное мнение и аналитика