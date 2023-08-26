Байден назвал «красивым парнем» Трампа на тюремном снимке

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Американский президент Джо Байден заявил, что видел по телевизору тюремное фото Дональда Трампа, заявил он во время разговора с журналистами. Глава государства назвал своего политического оппонента красивым и замечательным парнем.

«Я видел по телевидению. Красивый парень. Замечательный парень», - сказал Байден в ходе разговора, видео которого опубликовал телеканал C-SPAN.

Напомним, накануне Трамп прибыл в тюрьму, где его формально арестовали, взвесили, сфотографировали и присвоили номер. После этого он вышел под залог в $200 тысяч.

Позже экс-президент опубликовал в X (бывший Twitter) свой магшот.