Расчеты «Мста-Б» уничтожили пехоту противника под Артемовском

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Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск продолжают уничтожать огневые средства, вооружение, военную технику и живую силу противника на Артемовском направлении в зоне спецоперации. Кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок «Мста-Б» опубликовало Минобороны России.

Артиллеристы выполнили задачу по уничтожению живой силы противника к западу от Артемовска. Расчеты используют современный комплекс «Орлан-30» с лазерным наведением. С его помощью артиллеристы ВДВ уничтожают укрывшуюся в лесопосадках пехоту противника.

Каждый день артиллеристы-десантники ведут контрбатарейную борьбу с националистами. Расчеты орудий поддерживают наши подразделения, которые удерживают позиции на западных окраинах города.

Бойцы применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Это позволяет нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе на большом расстоянии.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как танкисты на Т-90М «Прорыв» поддерживают огнем тульских десантников на Северском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.