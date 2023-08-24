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Под прикрытием «Вербы»: зенитчики рассказали, как работают под Артемовском

06:17 24.08.2023
Расчеты ПЗРК «Верба» по команде захватывают цели и отрабатывают по ним ракетами со стартовых позиций.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ заступило на боевое дежурство по противовоздушной обороне на Артемовском направлении спецоперации. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений ПВО.

Бойцы зенитно-ракетной батареи с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба» прикрывают части и подразделения десантников от атак с воздуха.

После того как оператор РЛС видит в небе воздушную цель противника, он передает ее координаты на командный пункт. Расчеты ПЗРК «Верба» по команде захватывают цели и отрабатывают по ним ракетами со стартовых позиций.

«Мы работаем довольно интенсивно. Постоянно получаем команды с пункта управления. Там работает станция по обнаружению. Дают нам команды, в данном секторе мы осуществляем поиск. При обнаружении цели наносим ей огневое поражение довольно успешно», - рассказывает командир отделения ПЗРК «Верба» с позывным «Бизон».

Беспилотники противника пытаются вести здесь воздушную разведку наших позиций.

«Радиолокационная станция обнаружения целей типа БПЛА, самолетов, вертолетов, которая обнаруживает воздушные цели в радиусе порядка 40 км. Квадрокоптеры видит, различные беспилотники, бывает даже орлов наблюдает. В первую неделю на данном направлении буквально каждый день по 3-4 беспилотника сбивало мое подразделение. По истечению времени беспилотники у нашего противника закончились. В данный момент их стало очень мало», - говорит командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Изумруд».

По его словам, авиация опасается подходить к зоне действия подразделений ПВО.

«Один раз за все время обнаруживали одну пару вертолетов, заходящих далеко-далеко от переднего края. Боятся, конечно, подходить, ПВО работает», - говорит «Изумруд».

Ранее «Звезда» рассказывала, как экипаж Т- 90М «Прорыв» всю ночь выслеживал украинский «Град», который работал по тылу российских войск.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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