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Экипаж вертолета Ми-28Н уничтожил пункт управления украинских боевиков

07:29 24.08.2023
В ходе боевого вылета была подбита и вражеская бронетехника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н по уничтожению украинских опорных пунктов и бронированной техники. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет.

В результате были уничтожены пункт управления боевиков, танки и другая бронетехника. Об этом сообщили в оборонном ведомстве. Удар наносился совместно с вертолетом Ка-52.

«Совместно с Ка-52 выполнили стрельбу, отворот в безопасную сторону и полет на точку вылета», - рассказал командир вертолета Ми-28Н с позывным «Электрик».

Напомним, накануне МО РФ сообщало, что самолеты Су-25СМ ударили неуправляемыми 122-мм авиационными ракетами С-13 по позициям боевиков на Краснолиманском направлении.

Летчики, огибая рельеф местности, вышли на курс для поражения цели на высоте менее 50 метров и скорости 800 км/ч. Ракеты пустили, применив прием кабрирования.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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