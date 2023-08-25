Reuters: суд по делу Трампа попросили перенести на 23 октября

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Прокурор округа Фултон в штате Джорджия, выдвигающий против Дональда Трампа обвинения в подрывной деятельности на выборах, предложил начать судебный процесс против бывшего президента США и его сообвиняемых 23 октября текущего года. Об этом сообщает Reuters. Изначально судебный процесс планировалось начать в марте 2024 года

Судья Скотт Макафи уже назначил заседание на предложенную дату для одного из обвиняемых, адвоката Кеннета Чесебро. При этом данная дата суда не обязательно будет относиться к Дональду Трампу или другим 17 обвиняемым.

Напомним, ранее экс-президент договорился об освобождении под залог в 200 тысяч долларов в рамках дела о вмешательстве в выборы в Джорджии. Также он пошутил об этом в социальных сетях.

Бывший американский лидер предположил, что прокурор округа Фултон в Атланте Фани Уиллис опасается его бегства в Россию.