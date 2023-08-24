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Добровольцы батальона «Урал» отработали штурм опорного пункта боевиков

05:16 24.08.2023
Также бойцы совершенствуют навыки в топографии, оказании медицинской помощи и работе на средствах связи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы добровольческого батальона «Урал» Центрального военного округа проходят слаживание на полигонах в тыловом районе проведения специальной операции. Они выполняют учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп, прикрывая друг друга в обороны и при захвате опорных пунктов противника.

Кроме того, добровольцы совершенствуют навыки в топографии, оказании медицинской помощи и работе на средствах связи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. Занятия проводят опытные инструкторы с боевым опытом.

Экипажи БМП-3 отрабатывают применение вооружения для прикрытия штурмовиков при захвате опорных пунктов. Слаженная работа позволяет максимально эффективно выполнять поставленные командованием задачи.

«Каждый боец должен быть взаимозаменяем. Основные действия отрабатывают штурмовые. Специалисты занимаются только по профилю. Другим их не отвлекают», - говорит «Кулик», командир штурмового взвода

Ранее МО РФ рассказывало, как проходят тренировки отряда БАРС. Добровольцы придаются подразделениям «Западной» группировки войск и участвуют в боевых действиях на самых сложных участках.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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