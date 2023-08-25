На северо-востоке столицы человек упал на рельсы под проезжающий поезд

От полученных травм пострадавший скончался на месте, прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть.

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На железнодорожной станции «Лианозово» на северо-востоке Москвы человек упал на рельсы, после чего его переехал поезд. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что от полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков. По данным источника телеканала, ЧП произошло в пятницу, 25 августа.

Уточняется, что на движении поездов это никак не сказалось. О том, что именно случилось на платформе, пока неизвестно. Правоохранительные органы занимаются установлением причин и обстоятельств происшествия.

Сегодня стало известно, что на юге столицы водитель автомобиля каршеринга сбил 13-летнего подростка. ДТП произошло в Братеево, в настоящее время данные о состоянии пострадавшего не поступали.