В ЦПВС отметили, что летчик Су-35 ВКС России своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения.

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Истребитель F-16 проамериканской коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 Воздушно-космических сил России, который выполнял плановый полет у южной границы Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ЦПВС на сайте Минобороны России.

В ЦПВС отметили, что подобными действиями проамериканское объединение создает опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в водушном пространстве республики на Ближнем Востоке.

В начале этой недели стало известно, что ВКС РФ нанесли удар по пункту управления террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* (запрещена в РФ) в 4 километрах юго-западнее от города Идлиб в Сирии. По данным российского ЦПВС, в результате удара были уничтожены 17 боевиков, в том числе высокопоставленные полевые командиры.

*«Хайат Тахрир Аш-Шам» - одно из названий «Джабхат ан-Нусра», запрещенной в России террористической организации.