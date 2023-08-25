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Путин поручил создать аппараты для работы на предельно низких орбитах

Максим Крюков
21:24 25.08.2023
Роскосмосу и АСИ необходимо будет определить целесообразность формирования отдельной программы по освоению предельно низких орбит.
Путин поручил создать аппараты для работы на предельно низких орбитах
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент Владимир Путин поручил Роскосмосу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, которые могут функционировать на предельно низких орбитах (до 200 километров).

Госкорпорация и агентство должны будут изготовить опытные образцы таких аппаратов для проведения испытаний, после которых необходимо будет определить целесообразность формирования отдельной программы по освоению предельно низких орбит, оценив при этом необходимый объем и источники финансирования проекта.

Ответственными назначены глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, они обязаны будут доложить о результатах работы до 1 декабря 2023 года.

В конце июня Владимир Путин на встрече в Кремле с Юрием Борисовым заявил, что для развития российского космоса необходимо привлекать частные компании. По словам главы государства, речь идет о запуске низкоорбитальный группировки спутников.

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