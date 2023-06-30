Путин заявил, что в российский космос нужно привлекать частные компании
Для развития российского космоса необходимо привлекать частные компании. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.
«Мы с Вами недавно говорили об этом. Вы сами сказали, что нужно как раз частные компании привлекать», - сказал российский лидер.
По словам главы государства, речь идет о запуске низкоорбитальный группировки спутников.
Ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили об установлении рекорда по числу одновременно запущенных российских спутников. Так, разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту 42 малых космических аппарата, они были запущены в качестве попутной нагрузки вместе с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-3, оснащенный современными высокоточными приборами, с космодрома Восточный.