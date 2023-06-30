В стране и мире Путин заявил, что в российский космос нужно привлекать частные компании Максим Крюков По словам президента РФ, речь идет о запуске низкоорбитальный группировки спутников. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Для развития российского космоса необходимо привлекать частные компании. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. «Мы с Вами недавно говорили об этом. Вы сами сказали, что нужно как раз частные компании привлекать», - сказал российский лидер. По словам главы государства, речь идет о запуске низкоорбитальный группировки спутников. Ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили об установлении рекорда по числу одновременно запущенных российских спутников. Так, разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту 42 малых космических аппарата, они были запущены в качестве попутной нагрузки вместе с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-3, оснащенный современными высокоточными приборами, с космодрома Восточный. Экспертное мнение и аналитика