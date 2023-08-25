Во всех регионах Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу

Система оповещения населения также сработала на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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На всей территории Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сервисов.

Сирена также ревет на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 августа воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.