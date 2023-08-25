Путин поручил упростить трудоустройство россиян в возрасте от 14 до 24 лет

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Правительство Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) рассмотрят возможность упрощения трудоустройства граждан РФ, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

В опубликованном на официальном сайте Кремля перечне поручений главы государства говорится, что вопросы по реализации мероприятий направлены на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет.

Уточняется, что граждане данной возрастной категории должны проходить обучение по очной форме по образовательным программам среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования. Правительство РФ и АСИ также должны проработать предоставление льгот работодателям, которые принимают на работу таких граждан, а также упрощение приема на работу граждан, не достигших 18 лет.

Ранее руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов РФ Константин Добромыслов заявил, что пенсию россиянам нужно начинать формировать еще в молодости, когда человек приходит на работу и только вступает в трудовые отношения. Он отметил, что для хорошей пенсии нужно официально работать и иметь хорошую зарплату.