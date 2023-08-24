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Экономист Добромыслов назвал условия для получения хорошей пенсии

Владимир Рубанов
02:11 24.08.2023
Для хорошей пенсии нужно официально работать и иметь хорошую зарплату, рассказал кандидат экономических наук Константин Добромыслов.
Экономист Добромыслов назвал условия для получения хорошей пенсии
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Пенсию россиянам нужно начинать формировать еще в молодости, когда человек приходит на работу и только вступает в трудовые отношения. Об этом «360» рассказал руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов РФ, кандидат экономических наук Константин Добромыслов.

Для хорошей пенсии нужно официально работать и иметь хорошую зарплату, сказал Добромыслов. Он также указал на проблемы, которые есть в пенсионной системе.

Систему расчета пенсий необходимо подстраивать под экономические условия, сказал эксперт. Минимальную официальную зарплату нужно повышать, обеспечивать людей работой на протяжении всей их трудовой деятельности. Надо также создать условия, чтобы работодатель мог отчислять за них страховой процент, заключил Добромыслов.

Ранее Минтруд предложил дважды в год индексировать пенсии в 2025-2026 годах. Предполагается, что к 2026 году средний размер пенсии вырастет до 25 690 рублей.

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