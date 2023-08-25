Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам с Россией в 2024 году
Президент США Джо Байден может попытаться подтолкнуть Украину к переговорам с Россией во время президентской предвыборной кампании в Соединенных Штатах в 2024 году. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на европейские источники.
«Президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам из-за отсутствия значительного прогресса на поле боя, когда кампания разгорится в следующем году», - приводит его слова RT.
В издании подчеркнули особую важность поддержки Киева со стороны Вашингтона, поскольку страны Европы не обладают достаточным военным потенциалом для этого. Администрация Байдена неоднократно высказывалась о своей готовности помогать Украине «столько, сколько потребуется».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бесперспективности в настоящее время переговоров между РФ и Западом по Украине, а все попытки призвать российскую сторону к переговорам связывают со стремлением Запада дать Киеву передышку и выиграть время.