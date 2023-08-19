Лавров заявил о бесперспективности переговоров между РФ и Западом по Украине

Глава МИД России заявил, что в Москве подобные призывы расценивают как попытку выиграть время и дать украинцам передышку.

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В настоящее время шансов на переговоры между Россией и странами Запада по теме Украины нет. А призывы Запада к ним - лицемерны. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью он поделился своей позицией о перспективности такого диалога между двумя сторонами по украинскому кризису.

«Перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается», - приводит его слова RT.

Глава МИД РФ отметил, что все попытки призвать российскую сторону к проведению переговоров расцениваются властями России как уловка в тактике для передышки украинским националистам и как выигрыш времени. Сергей Лавров назвал это «путем войны, а не мирного урегулирования».

Ранее в украинском МИД сообщили, что ожидают тяжелой осени из-за усиливающихся призывов к переговорам. Киев ожидает «очень трудный политический сезон», так как усиливаются голоса в разных странах мира о том, что у него есть проблемы и требуются переговоры. Также МИД Украины осенью ожидает большое количество «тяжелых международных саммитов», на которых «нужно обеспечить количественное и качественное присутствие всего мира».