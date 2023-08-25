Путин присвоил наименования гвардейских сразу пяти воинским частям
Почетные наименования присваиваются за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом этих воинских формирований.
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Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования гвардейских сразу пяти воинским частям. Об этом сообщает портал правовой информации.
Ряды гвардии пополнили 70-й мотострелковый полк, 8-я зенитная ракетная Шавалинская ордена Кутузова бригада, 238-я артиллерийская бригада, 18-я бригада армейской авиации, 107-я ракетная Мозырьская ордена Ленина, краснознаменная бригада.
В текстах соответствующих указов говорится, что почетные наименования присваиваются за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом этих воинских формирований.
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