В стране и мире ВЦИОМ зафиксировал рост доверия президенту Елизавета Кондрикова Исследование проводилось с 14 по 20 августа. © Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения продемонстрировали рост доверия россиян президенту России Владимиру Путину до 77,2%. «На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% участников опроса (плюс 0,5 процентных пункта), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,7 процентных пункта и составляет 73,3%», - приводит результаты опроса ВЦИОМ «360». Исследование доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям проводилось с 14 по 20 августа, в ходе него специалисты ВЦИОМ опросили 1,6 тысячу людей. В мае центр изучения общественного мнения также проводил исследование об отношении россиян к празднику День Победы. По результатам опроса, большинство граждан считают 9 Мая главным праздником, до 2018 года на его месте был Новый год. Экспертное мнение и аналитика