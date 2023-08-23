Президенты Литвы и Португалии прибыли в Киев

Литовский лидер заявил, что приехал отметить День независимости Украины вместе с «братским народом».

© Фото: GitanasNauseda, X

Президенты Литвы и Португалии Гитанас Науседа и Марселу Ребелу де Соуза приехали в Киев на празднование Дня независимости Украины.

В Сети и средствах массовой информации появились кадры, на которых лидеров двух стран встречают на вокзале.

«Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом», - написал литовский лидер на своей странице в соцсети X.

Кроме того, Науседа сообщил, что собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также поучаствовать в саммите «Крымская платформа».

Накануне украинский лидер встречался с сербским коллегой Александром Вучичем на полях форума в Афинах. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине и непризнанную Республику Косово.