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Президенты Литвы и Португалии прибыли в Киев

Анна Назайкина
10:29 23.08.2023
Литовский лидер заявил, что приехал отметить День независимости Украины вместе с «братским народом».
Президенты Литвы и Португалии прибыли в Киев
© Фото: GitanasNauseda, X
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Президенты Литвы и Португалии Гитанас Науседа и Марселу Ребелу де Соуза приехали в Киев на празднование Дня независимости Украины.

В Сети и средствах массовой информации появились кадры, на которых лидеров двух стран встречают на вокзале.

«Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом», - написал литовский лидер на своей странице в соцсети X.

Кроме того, Науседа сообщил, что собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также поучаствовать в саммите «Крымская платформа».

Накануне украинский лидер встречался с сербским коллегой Александром Вучичем на полях форума в Афинах. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине и непризнанную Республику Косово.

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