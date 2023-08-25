Путин провел оперативное совещание с Совбезом РФ
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, в рамках которого обсудил поддержку соотечественников за рубежом.
«У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них - это поддержка соотечественников за рубежом», - сообщил президент.
Совещание проходило в формате видеоконференции. В нем среди прочего приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава ФСБ России Александр Бортников.
Ранее в начале августа на совещании президент поставил перед членами Совбеза вопрос о работе в сфере обеспечения безопасности в информационном пространстве. Владимир Путин отдельно подчеркнул важность этого вопроса в современных условиях.