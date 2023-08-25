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Путин провел оперативное совещание с Совбезом РФ

Елизавета Кондрикова
15:09 25.08.2023
Совещание прошло по видеосвязи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, в рамках которого обсудил поддержку соотечественников за рубежом.

«У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них - это поддержка соотечественников за рубежом», - сообщил президент.

Совещание проходило в формате видеоконференции.  В нем среди прочего приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава ФСБ России Александр Бортников.

Ранее в начале августа на совещании президент поставил перед членами Совбеза вопрос о работе в сфере обеспечения безопасности в информационном пространстве. Владимир Путин отдельно подчеркнул важность этого вопроса в современных условиях.  

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