Хуснуллин: строительство ВСМ сделает Москву и Петербург одним гигаполисом

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Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом приведет к тому, что оба города станут одним большим гигаполисом.

«Капиталоемкий проект, но я считаю, в перспективе с учетом косвенных затрат это, безусловно, даст свой экономический эффект», - прокомментировал строительство Хуснуллин.

Он также добавил, что в будущем целесообразно развивать другие направления для строительства высокоскоростных магистралей. Второе направление - на юг, «чтобы люди могли на высокоскоростном поезде приехать быстро к Черному морю или Азовскому», третье - на восток. Имеется в виду связь с Нижним Новгородом, Казанью и более дальними городами.

Напомним, ранее Минтранс объявил ориентировочные сроки строительства магистрали Москва - Санкт-Петербург. Планируется завершить работу над ВСМ к 2028 году и тогда же запустить движение по ней.