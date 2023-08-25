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Хуснуллин: строительство ВСМ сделает Москву и Петербург одним гигаполисом

Елизавета Кондрикова
15:56 25.08.2023
Вице-премьер подчеркнул, что в будущем проект строительства ВСМ Москва - Петербург даст свой экономический эффект.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Heinz Krimmer, imageBROKER.com, Global Look Press
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Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом приведет к тому, что оба города станут одним большим гигаполисом.

«Капиталоемкий проект, но я считаю, в перспективе с учетом косвенных затрат это, безусловно, даст свой экономический эффект», - прокомментировал строительство Хуснуллин.

Он также добавил, что в будущем целесообразно развивать другие направления для строительства высокоскоростных магистралей. Второе направление - на юг, «чтобы люди могли на высокоскоростном поезде приехать быстро к Черному морю или Азовскому», третье - на восток. Имеется в виду связь с Нижним Новгородом, Казанью и более дальними городами.

Напомним, ранее Минтранс объявил ориентировочные сроки строительства магистрали Москва - Санкт-Петербург. Планируется завершить работу над ВСМ к 2028 году и тогда же запустить движение по ней. 

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