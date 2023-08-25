Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Поисковики возвращают из безвестия павших героев битвы под Прохоровкой

Контантин Исаев
14:42 25.08.2023
На знаменитом Прохоровском поле, где в июле 1943 сошлись во встречном бою более 1 000 танков, работают поисковики.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Поисковики работают там, где в июле 1943 года состоялось знаменитое Прохоровское танковое сражение. Среди сотен покореженных касок, гильз и снарядов они находят пробитый осколками и пулями котелок с фамилией бойца.

«Что мы о нем знаем? Он воевал в 81-й гвардейской стрелковой дивизии, сталинградец, то есть он приехал сюда после боев в Сталинграде, там часть предметов была обнаружена, которые говорят об этом», - рассказал руководитель Белгородской общественной организации «Патриотический поисковый клуб «За Родину» Александр Юдин.

Работают здесь настолько разные люди, что про каждого хочется написать отдельную повесть. Максим Ефимов - обычный водитель карьерного грузовика БелАЗ весом под 100 тонн. И каждый свой отпуск на протяжении уже очень многих лет все равно здесь.

«Нашел бойца - радость какая-то, что он не остался в земле, то есть похороним его, увековечим, будут приходить дети на памятники, ставить цветы. Поэтому и существуют клубы - чтобы собирать это все. Чтобы видели дети, поколения, когда уже забудется все это. В музей ты придешь, и видишь, что было, что не зря наши деды-прадеды сражались!» - пояснил участник патриотического поискового клуба «За Родину» Максим Ефимов.

Ученик 10-го класса Герман Тимофеев наравне со взрослыми роет землю. Мы долго спрашивали его: почему именно это, а не, например, компьютерные игры, или соцсети? Такое впечатление, что он даже не понимал, как такое можно сравнивать.

«У большинства солдат не получится узнать родственников, потому что не будет ни подписанных вещей, ни медальонов. Они так и останутся неизвестными», - рассказал участник патриотического поискового клуба «За Родину» Герман Тимофеев.

В арсенале поисковиков и щупы, и металлоискатели самых разных моделей и конструкций, в том числе для глубокой подземной разведки. Но это только часть работы, происходящая непосредственно на месте. Многое решает подготовка задолго до начала вахты Памяти.

Прежде всего - это огромный труд сотрудников музея «Прохоровское поле» в Центральном архиве Министерства обороны. Например, распечатка аэрофотосъемки Прохоровского поля от 7 августа 1943 года, когда нацисты уже давно отступили. на картах видно где расположены наши окопы, и поисковые отряды сейчас по ним ориентируются.

Прохоровское поле - это и мемориал, и знаковое место для всей страны, но, как и в 1943-м, эти поля дают урожай. Все, что нашли на очередной вахте, будет передано в музей «Прохоровское поле». А останки бойцов, торжественно захоронят 3 декабря, в День памяти Неизвестного солдата.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:59 В стране и мире
Роскосмос: миссию на Южном полюсе Луны можно будет повторить в 2025-2026 годах
12:56 Армия
Белорусские ракетчики отработали удары из «Искандера» ракетами в спецснаряжении
12:44 В стране и мире
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области
12:42 В стране и мире
Польские спецслужбы подозревают диверсию во вспышке легионеллеза в Жешуве
12:24 В стране и мире
Видео
Ударивший девушку мигрант из Нахабино арестован до 23 сентября
Популярное
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.