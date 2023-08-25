Поисковики возвращают из безвестия павших героев битвы под Прохоровкой

На знаменитом Прохоровском поле, где в июле 1943 сошлись во встречном бою более 1 000 танков, работают поисковики.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Поисковики работают там, где в июле 1943 года состоялось знаменитое Прохоровское танковое сражение. Среди сотен покореженных касок, гильз и снарядов они находят пробитый осколками и пулями котелок с фамилией бойца.

«Что мы о нем знаем? Он воевал в 81-й гвардейской стрелковой дивизии, сталинградец, то есть он приехал сюда после боев в Сталинграде, там часть предметов была обнаружена, которые говорят об этом», - рассказал руководитель Белгородской общественной организации «Патриотический поисковый клуб «За Родину» Александр Юдин.

Работают здесь настолько разные люди, что про каждого хочется написать отдельную повесть. Максим Ефимов - обычный водитель карьерного грузовика БелАЗ весом под 100 тонн. И каждый свой отпуск на протяжении уже очень многих лет все равно здесь.

«Нашел бойца - радость какая-то, что он не остался в земле, то есть похороним его, увековечим, будут приходить дети на памятники, ставить цветы. Поэтому и существуют клубы - чтобы собирать это все. Чтобы видели дети, поколения, когда уже забудется все это. В музей ты придешь, и видишь, что было, что не зря наши деды-прадеды сражались!» - пояснил участник патриотического поискового клуба «За Родину» Максим Ефимов.

Ученик 10-го класса Герман Тимофеев наравне со взрослыми роет землю. Мы долго спрашивали его: почему именно это, а не, например, компьютерные игры, или соцсети? Такое впечатление, что он даже не понимал, как такое можно сравнивать.

«У большинства солдат не получится узнать родственников, потому что не будет ни подписанных вещей, ни медальонов. Они так и останутся неизвестными», - рассказал участник патриотического поискового клуба «За Родину» Герман Тимофеев.

В арсенале поисковиков и щупы, и металлоискатели самых разных моделей и конструкций, в том числе для глубокой подземной разведки. Но это только часть работы, происходящая непосредственно на месте. Многое решает подготовка задолго до начала вахты Памяти.

Прежде всего - это огромный труд сотрудников музея «Прохоровское поле» в Центральном архиве Министерства обороны. Например, распечатка аэрофотосъемки Прохоровского поля от 7 августа 1943 года, когда нацисты уже давно отступили. на картах видно где расположены наши окопы, и поисковые отряды сейчас по ним ориентируются.

Прохоровское поле - это и мемориал, и знаковое место для всей страны, но, как и в 1943-м, эти поля дают урожай. Все, что нашли на очередной вахте, будет передано в музей «Прохоровское поле». А останки бойцов, торжественно захоронят 3 декабря, в День памяти Неизвестного солдата.