Воины-добровольцы и участники теробороны будут приносить присягу под флагом РФ

Об этом сообщается в указе, подписанном президентом России.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что бойцы-добровольцы и участники территориальной обороны будут приносить присягу под российским государственным флагом.

Уточняется, что к воинской присяге не приводятся лица, уже приведенные к Военной присяге в России, а также лица, приведенные к ней в СССР и продолжившие службу в РФ.

Указ вступает в силу сегодня же.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе населенного пункта Урожайное.