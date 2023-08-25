Минобороны России: за сутки было сбито и подавлено РЭБ 73 украинских беспилотника

Также был сбит украинский штурмовик Су-25 в Херосонской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении и подавлении 73 украинских беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В течение суток сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 73 украинских беспилотных летательных аппарата», - заявил он.

В это число входят беспилотники, уничтоженные в районах Ольшаны в Харьковской области, Шишково в ЛНР, Берестового и Гольмовского в ДНР, Васильевки, Сладкой балки, Инжнерного и Жовтневого в Запорожской области.

Кроме этого, сообщается об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в районе населенного пункта Золотая Балка в Херсонской области.

Также российское оборонное ведомство заявило об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе Работино.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.