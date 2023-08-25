МО РФ сообщило об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе Работино

Неприятель потерял на Запорожском направлении за сутки более 110 боевиков.

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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского склада боеприпасов. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов», - заметил Конашенков.

Всего же на Запорожском направлении за сутки противник лишился 11- боевиков, двух боевых машин пехоты Bradley, двух бронетранспортеров Stryker, четырех автомобилей, трех артсистем М777 и двух орудий FH-70.

Кроме этого, сообщается, что российский военно-морской флот нанес удар по портовой инфраструктуре неприятеля, которая использовалась в целях ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.