МО РФ сообщило об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе Работино
Неприятель потерял на Запорожском направлении за сутки более 110 боевиков.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского склада боеприпасов. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов», - заметил Конашенков.
Всего же на Запорожском направлении за сутки противник лишился 11- боевиков, двух боевых машин пехоты Bradley, двух бронетранспортеров Stryker, четырех автомобилей, трех артсистем М777 и двух орудий FH-70.
Кроме этого, сообщается, что российский военно-морской флот нанес удар по портовой инфраструктуре неприятеля, которая использовалась в целях ВСУ.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.