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МО РФ сообщило об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе Работино

14:18 25.08.2023
Неприятель потерял на Запорожском направлении за сутки более 110 боевиков.
МО РФ сообщило об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе Работино
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского склада боеприпасов. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов», - заметил Конашенков. 

Всего же на Запорожском направлении за сутки противник лишился 11- боевиков, двух боевых машин пехоты Bradley, двух бронетранспортеров Stryker, четырех автомобилей, трех артсистем М777 и двух орудий FH-70.

Кроме этого, сообщается, что российский военно-морской флот нанес удар по портовой инфраструктуре неприятеля, которая использовалась в целях ВСУ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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