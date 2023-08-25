МО РФ: ВМФ России нанес удар по портовой инфраструктуре Украины

Объект портовой инфраструктуры врага, который использовался в интересах ВСУ, был поражен.

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Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по портовой инфраструктуре Украины. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Военно-морским флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил», - сообщил он на брифинге.

В результате удара объект портовой инфраструктуры был поражен, уточнил представитель российского оборонного ведомства.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что наши бойцы уничтожили склад боеприпасов противника в районе Работино.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25, один уничтожен в районе Семеновки, второй в районе Золотой Балки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.