Минобороны России: украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Киевский режим в своей попытке совершения террористической атаки использовал беспилотник самолетного типа.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 13.00 по Москве. Враг использовал беспилотник самолетного типа.
Уточняется, что украинский летательный аппарат стал жертвой дежурных сил ПВО Вооруженных сил России.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили украинский минометный расчет при помощи высокоточного боеприпаса.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.