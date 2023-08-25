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В Кремле анонсировали скорую встречу Путина и Эрдогана

Ян Брацкий
13:36 25.08.2023
В начале августа президенты России и Турции обсудили позицию Москвы по зерновой сделке.
В Кремле анонсировали скорую встречу Путина и Эрдогана
© Фото: Xinhua, Global Look Press
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Встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Точную дату в Кремле не назвали.

«Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Обычно со странами-партнерами мы синхронизируем объявление о таких визитах. В ближайшее время сообщим», - заявил Песков.

В начале августа лидеры уже общались, но по телефону. Тогда Путин и Эрдоган обсудили позицию Москвы по зерновой сделке. Путин подчеркнул готовность вернуться к соблюдению договоренностей после того, как Запад выполнит свои обязательства. Со слов российского лидера, сейчас разрабатываются альтернативные маршруты поставок зерна нуждающимся странам.

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