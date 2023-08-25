МО РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника в небе Калужской области
Неприятельский беспилотник был сбит средствами ПВО над территорией Бабынинского района.
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Минобороны России сообщило о перехвате украинского беспилотника.
«25 августа около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Уточняется, что беспилотный летательный аппарат врага был сбит дежурными средствами ПВО в небе Калужской области, над территорией Бабынинского района.
Ранее сообщалось, что расчет РСЗО «Ураган» уничтожил украинскую бронетехнику и боевиков под Угледаром.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.