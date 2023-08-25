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МО РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника в небе Калужской области

13:18 25.08.2023
Неприятельский беспилотник был сбит средствами ПВО над территорией Бабынинского района.
МО РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника в небе Калужской области
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о перехвате украинского беспилотника. 

«25 августа около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат врага был сбит дежурными средствами ПВО в небе Калужской области, над территорией Бабынинского района. 

Ранее сообщалось, что расчет РСЗО «Ураган» уничтожил украинскую бронетехнику и боевиков под Угледаром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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