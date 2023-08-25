Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области
В результате произошедшего пострадавших нет.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале, передает «360».
Глава региона уточнил, что это произошло на территории Бабынинского района в 11.57 утра.
В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было, добавил Шапша.
Минувшей ночью сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили ракету С-200 над территорией Калужской области.