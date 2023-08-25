Роскосмос: миссию на Южном полюсе Луны можно будет повторить в 2025-2026 годах

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заметил, что необходимо сделать выводы из результатов миссии «Луны-25» и продолжить работу.

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Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что миссию по посадке станции на Южный полюс Луны можно будет повторить в 2025 или 2026 годах.

«Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», - прокомментировал Борисов неудачу с «Луной-25» в ходе совещания в НПО «Лавочкина».

Юрий Борисов обсудил с коллективом НПО «Лавочкина» возможные причины исхода миссии «Луны-25» и дальнейшие перспективы лунной программы России.

По словам гендиректора Роскосмоса, российские конструкторы и ученые просто горят идеей продолжить лунный проект.

Ранее сообщалось, что космонавты Роскосмоса и астронавт NASA провели тренировку в Звездном городке.