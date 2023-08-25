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ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму

Тимур Шерзад
11:23 25.08.2023
Ячейка террористов состояла из шести членов. Они распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию, вербуя в свои ряды мусульман. 
© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России
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ФСБ сообщает о пресечении совместно с Росгвардией деятельности ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму. 

Уточняется, что ячейка состояла из шести человек. 

«Установлено, что функционеры терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем», - говорится в сообщении. 

Члены группировки распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию, вербуя в свои ряды мусульман. 

Сообщается, что по местам жителей террористов обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средств связи, а также электронных носителей информации, которые использовались в целях террористической деятельности. Была найдена крупная сумма денег в иностранной валюте для нужд организации террористов

Следственный отдел УФСБ РФ по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела. В ФСБ добавили, что мероприятия оперативного розыска и следственные действия продолжаются. 

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла вывоз из ЛНР на Украину православных реликвий.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.

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