Суд продлил до 2 декабря арест Дарье Треповой*

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Басманный суд продлил до второго декабря арест Дарье Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракте, при котором погиб журналист Владлен Татарский, передает корреспондент «Звезды».

Следствие ходатайствовало о продлении ее ареста до зимы. Адвокат девушки не стал давать комментариев, так как находится под подпиской о неразглашении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил Треповой* окончательное обвинение.

Напомним, 2 апреля этого года в Санкт-Петербурге произошел теракт во время творческого вечера военкора Татарского. По информации следствия, именно Трепова* подарила ему бюст, который позже взорвался. Журналист погиб, еще 40 человек пострадали.

*внесена в реестр террористов и экстремистов.