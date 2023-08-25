Суд продлил до 2 декабря арест Дарье Треповой*
Басманный суд продлил до второго декабря арест Дарье Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракте, при котором погиб журналист Владлен Татарский, передает корреспондент «Звезды».
Следствие ходатайствовало о продлении ее ареста до зимы. Адвокат девушки не стал давать комментариев, так как находится под подпиской о неразглашении.
Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил Треповой* окончательное обвинение.
Напомним, 2 апреля этого года в Санкт-Петербурге произошел теракт во время творческого вечера военкора Татарского. По информации следствия, именно Трепова* подарила ему бюст, который позже взорвался. Журналист погиб, еще 40 человек пострадали.
*внесена в реестр террористов и экстремистов.