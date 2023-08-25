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Учебники по истории для 11 класса поставят в школы до 1 сентября

Ян Брацкий
11:47 25.08.2023
Новые учебники содержат два полностью синхронизированных курса - историю России и всеобщую историю.
© Видео: Пресс-служба Минпросвещения © Фото: ТРК «Звезда»
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Новые учебники по истории для учеников 11-го класса будут поставлены во все российские школы до 1 сентября. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. С его слов, качественное историческое образование должно стать опорой на фоне постоянных попыток коллективного Запада исказить правду и представить ее в нужном для себя свете.

«Нами уже создан первый единый государственный учебник по новейшей истории для 10-11-х классов. Он содержит два полностью синхронизированных курса - историю России и всеобщую историю. Важно, что учебник для 11-го класса будет поставлен до 1 сентября во все школы нашей страны», - сказал Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области.

Кроме этого, планомерно ведется работа по созданию учебников по другим предметам, уточнил Кравцов. Полный переход на них будет осуществлен в ближайшие пять лет, пообещал министр.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что в новых учебниках по истории для выпускных классов полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х и 90-х годах. Кроме того, в пособия добавлен период с 2014 года, включая спецоперацию. Учебник изобилует любопытными фактами, иллюстрации выполнены в другом формате. В книге меньше цифр, дат и статистики и больше рассказов о людях.

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